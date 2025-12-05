Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 5 dicembre

Redazione5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 5 dicembre

RAI1

21.30 The Voice Senior

RAI2

21.20 Nella tana dei lupi

RAI3

21.25 FarWest

RETE4

21.32 Quarto grado

CANALE5

21.55 Io sono Farah

ITALIA1

21.14 Le Iene presentano: la cura

TV8

21.35 Casino Royale

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.11 Code name Banshee

CIELO

21.15 Kill Bill – Volume 2

27

21.14 I dieci comandamenti

LA5

21.15 Tutti insieme inevitabilmente

34

21.00 Olè

Redazione5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©