Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 5 dicembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 5 dicembre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 Nella tana dei lupi
RAI3
21.25 FarWest
RETE4
21.32 Quarto grado
CANALE5
21.55 Io sono Farah
ITALIA1
21.14 Le Iene presentano: la cura
TV8
21.35 Casino Royale
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.11 Code name Banshee
CIELO
21.15 Kill Bill – Volume 2
27
21.14 I dieci comandamenti
LA5
21.15 Tutti insieme inevitabilmente
34
21.00 Olè