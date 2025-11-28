Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 29 novembre
RAI1
21.30 The Voice Senior – Blind Auditions
RAI2
21.20 Ronin
RAI3
21.24 FarWest
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.21 Tradimento
ITALIA1
21.15 Le iene presentano: la cura
LA7
21.15 Propaganda Live
TV8
21.25 Hanno ucciso l’uomo ragno
21.10 Killer Elite
CIELO
21.15 Kill Bill – Volume 1
21.14 Via col vento
21.07 Fantozzi alla riscossa