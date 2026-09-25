Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 25 settembre

Redazione25 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 25 settembre

RAI1

Calcio – UEFA Nations League – Italia Vs Belgio

RAI2

21.20 L’Ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 2 – Partita Speciale

RAI3

21.20 Familiar Touch

RETE4

21.34 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.33 CIA – Stagione 1 Episodio 10 – Terre rare

TV8

21.40 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 Battleship

CIELO

21.20 I mercenari – The expendables

27

21.10 Yesterday 2019

LA5

21.20 La sposa fantasma

34

21.00 Troppo forte

Redazione25 Settembre 2026