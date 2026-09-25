Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 25 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 25 settembre
RAI1
Calcio – UEFA Nations League – Italia Vs Belgio
RAI2
21.20 L’Ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 2 – Partita Speciale
RAI3
21.20 Familiar Touch
RETE4
21.34 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.33 CIA – Stagione 1 Episodio 10 – Terre rare
TV8
21.40 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 Battleship
CIELO
21.20 I mercenari – The expendables
27
21.10 Yesterday 2019
LA5
21.20 La sposa fantasma
34
21.00 Troppo forte