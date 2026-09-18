Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 18 settembre

Redazione18 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 18 settembre

RAI1

21.30 BYD Music Awards

RAI2

21.20 L’Ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 1 – Mortal Combat

RAI3

21.20 Fidanzata in affitto

RETE4

21.30 Quarto grado

CANALE5

21.21 L’erede – Stagione 1 Episodio 42

ITALIA1

21.28 CIA – Stagione 1 Episodio 7 – Elimination Game

TV8

21.40 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 Safe House – Nessuno e’ al sicuro

RAIMOVIE

21.10 Inferno

CIELO

21.20 Operation Fortune

27

21.10 West Side Story

34

21.00 Viaggi di nozze 

Redazione18 Settembre 2026