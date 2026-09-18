Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 18 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 18 settembre
RAI1
21.30 BYD Music Awards
RAI2
21.20 L’Ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 1 – Mortal Combat
RAI3
21.20 Fidanzata in affitto
RETE4
21.30 Quarto grado
CANALE5
21.21 L’erede – Stagione 1 Episodio 42
ITALIA1
21.28 CIA – Stagione 1 Episodio 7 – Elimination Game
TV8
21.40 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 Safe House – Nessuno e’ al sicuro
RAIMOVIE
21.10 Inferno
CIELO
21.20 Operation Fortune
27
21.10 West Side Story
34
21.00 Viaggi di nozze