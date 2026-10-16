Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 16 ottobre

Redazione16 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 16 ottobre

RAI1

21.30 The Voice Senior

RAI2

21.20 Estranei – Stagione 1 Episodio 3

RAI3

21.20 Force of Nature – Oltre l’inganno

RETE4

21.30 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.27 Hounds of War

TV8

21.40 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 Godzilla e Kong Il nuovo impero

CIELO

21.20 Bad Company

27

21.15 Ben Hur 1959

LA5

21.20 Quel mostro di suocera

34

21.00 Non si ruba a casa dei ladri 

ITALIA2

21.00 The Lake – La creatura del lago

Redazione16 Ottobre 2026