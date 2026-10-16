Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 16 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 16 ottobre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 Estranei – Stagione 1 Episodio 3
RAI3
21.20 Force of Nature – Oltre l’inganno
RETE4
21.30 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.27 Hounds of War
TV8
21.40 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 Godzilla e Kong Il nuovo impero
CIELO
21.20 Bad Company
27
21.15 Ben Hur 1959
LA5
21.20 Quel mostro di suocera
34
21.00 Non si ruba a casa dei ladri
ITALIA2
21.00 The Lake – La creatura del lago