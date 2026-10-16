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Manfredonia Calcio e le porte chiuse: il dubbio è che non sia ancora finita

I disordini contro l’Ebolitana stanno costando tantissimo alla società Manfredonia Calcio in termini di introiti ed ai tanti tifosi sipontini che non possono godere della normalità: andare allo stadio.

Secondo ‘rumors’ non saranno solo le partite contro Bisceglie (già giocata) ed Ischia (da giocarsi domenica) a porte chiuse, ma anche la prossima contro il Melfi del primo novembre.

Sperando che la mano della Prefettura di Foggia si fermi qui.

Sportivamente parlando, le prossime sono due gare casalinghe da vincere a tutti i costi e farlo senza tifosi rappresenterebbe uno scoglio in più per il Manfredonia Calcio.