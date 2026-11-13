Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 13 novembre

Redazione13 Novembre 2026
Ilary Blasi parla di Alfonso Signorini
Ilary Blasi (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 13 novembre

RAI1

21.30 The Voice Senior

RAI2

21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 8 Episodio 1 – Il fantasma

RAI3

21.20 Mi Manda Rai Tre Presenta

RETE4

21.30 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.29 Harry Potter e la camera dei segreti

TV8

21.40 Avvocato Ligas

20

20.45 UEFA Nations League – Serbia Vs Germania

CIELO

21.20 Caccia al 12o uomo

27

21.14 40 anni vergine

34

21.00 Serafino

ITALIA2

21.09 Ouija

Redazione13 Novembre 2026