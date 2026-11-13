Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 13 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 13 novembre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 8 Episodio 1 – Il fantasma
RAI3
21.20 Mi Manda Rai Tre Presenta
RETE4
21.30 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.29 Harry Potter e la camera dei segreti
TV8
21.40 Avvocato Ligas
20
20.45 UEFA Nations League – Serbia Vs Germania
CIELO
21.20 Caccia al 12o uomo
27
21.14 40 anni vergine
34
21.00 Serafino
ITALIA2
21.09 Ouija