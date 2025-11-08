Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 8 novembre
RAI1
21.25 Ballando Con Le Stelle
RAI2
21.20 S.W.A.T.
RAI3
21.25 Cento E Oltre. Puccini E Noi
RETE4
21.33 The Bourne Identity
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.19 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri
LA7
20.35 In altre parole
TV8
21.15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 San Andreas
26
21.05 Gomorra – La serie
27
21.11 Lo stagista inaspettato
34
21.15 L’insegnante balla… con tutta la classe