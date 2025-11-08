Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 8 novembre

Redazione8 Novembre 2025
RAI1

21.25 Ballando Con Le Stelle

RAI2

21.20 S.W.A.T.

RAI3

21.25 Cento E Oltre. Puccini E Noi

RETE4

21.33 The Bourne Identity

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.19 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri

LA7

20.35 In altre parole

TV8

21.15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 San Andreas

26

21.05 Gomorra – La serie

27

21.11 Lo stagista inaspettato

34

21.15 L’insegnante balla… con tutta la classe

