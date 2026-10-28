È sempre Cartabianca, anticipazioni 28 ottobre: Andrea Sempio rompe il silenzio sul caso Garlasco

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Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. La puntata del 28 ottobre affronterà alcuni dei temi più discussi dell’attualità nazionale e internazionale, tra proteste sociali, politica estera e casi giudiziari che continuano ad animare il dibattito pubblico.

Particolare attenzione sarà dedicata alle manifestazioni che nelle ultime settimane hanno coinvolto diverse categorie di cittadini, dalle tensioni legate all’ordine pubblico fino alle ripercussioni sociali ed economiche delle proteste. Spazio anche agli sviluppi politici in Israele e a un nuovo approfondimento sul caso Garlasco. Cosa emergerà dal dibattito sulle proteste? Quali saranno le prime analisi dopo il voto in Israele? E cosa racconterà Andrea Sempio nell’intervista dedicata al caso Garlasco?

È sempre Cartabianca, focus sulle proteste nelle piazze italiane

La trasmissione aprirà la serata con un approfondimento dedicato alle mobilitazioni che stanno interessando diverse città italiane.

Studenti, lavoratori, agricoltori e autotrasportatori continuano infatti a manifestare per denunciare le difficoltà economiche e il crescente costo della vita. Accanto alle proteste pacifiche, alcuni episodi di tensione verificatisi durante i cortei hanno alimentato un acceso confronto politico e istituzionale.

Il programma analizzerà le ragioni delle manifestazioni e le polemiche legate alla gestione dell’ordine pubblico.

Le elezioni in Israele al centro del dibattito

Nel corso della puntata spazio anche alla politica internazionale.

Bianca Berlinguer commenterà i risultati delle elezioni in Israele, cercando di capire quali conseguenze potrebbero avere sul quadro geopolitico e sugli equilibri dell’area mediorientale.

Il confronto vedrà il contributo di ospiti e analisti chiamati a interpretare gli scenari che si aprono dopo il voto e le prime reazioni del mondo politico internazionale.

Caso Garlasco, l’intervista ad Andrea Sempio

Le anticipazioni di È sempre Cartabianca annunciano inoltre un nuovo approfondimento sul caso Garlasco.

Nel corso della trasmissione sarà proposta un’intervista ad Andrea Sempio, che parlerà del peso umano e personale di una vicenda che continua a tenerlo al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

L’uomo racconterà il senso di attesa e il forte logoramento vissuto mentre si attendono le decisioni della Procura. Il confronto sarà arricchito dalla presenza dell’avvocata Angela Taccia, che analizzerà gli sviluppi più recenti del caso.

Tra gli ospiti della serata ci saranno anche Beppe Severgnini, Rula Jebreal e Iva Zanicchi, chiamati a commentare i principali temi dell’attualità affrontati nel corso della puntata.

Con un mix di cronaca, politica e approfondimento, È sempre Cartabianca si prepara così a proporre una nuova serata di confronto sui temi che stanno segnando il dibattito pubblico italiano e internazionale.