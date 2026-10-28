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Bari-New York anche nell’estate 2027 grazie ad United

Confermato anche nella summer 2027 il collegamento Bari-New York di United Airlines che partirà il 1° maggio con quattro frequenze settimanali, consolidando una rotta strategica per lo sviluppo turistico, economico e internazionale del territorio.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, parla di un «mercato americano che rappresenta un’opportunità straordinaria per la Puglia, perché intercetta viaggiatori con una forte propensione alla scoperta dei territori, delle nostre città, del patrimonio culturale, delle tradizioni e dell’enogastronomia. Come Regione vogliamo continuare a puntare su mercati target in grado di produrre valore per l’economia turistica del territorio».

Ad oggi il mercato statunitense è il terzo per volume di visitatori in un trend turistico positivo per la Regione Puglia che registra una crescita di 11 punti sulle presenze straniere. «La riconferma della rotta – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – conferma che una visione chiara, accompagnata da un impegno costante, può tradursi in risultati concreti».

Gli ottimi risultati della Summer 2026, con elevati coefficienti di riempimento sui voli da e per New York, hanno premiato il lavoro svolto insieme e spingono a guardare avanti: «I risultati raggiunti da Aeroporti di Puglia sono frutto della collaborazione tra istituzioni, sistema aeroportuale e realtà economiche del territorio. Un ringraziamento speciale va a United Airlines, partner di grande prestigio e affidabilità».