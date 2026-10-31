Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 31 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 31 ottobre
RAI1
21.30 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 Swat Exiles – Stagione 1 Episodio 1 – Una nuova famiglia
RAI3
21.30 Sapiens Un solo pianeta
RETE4
21.30 Le ali della liberta’
CANALE5
21.30 Tu si que vales
ITALIA1
21.33 L’Era Glaciale – In rotta di collisione
20
21.10 Into the sun
IRIS
21.14 Spy Game
CIELO
21.15 L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente
27
21.15 Il re dei re
34
21.15 La moglie in vacanza – l’amante in citta’
ITALIA2
21.00 Halloween