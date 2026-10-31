Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 31 ottobre

Redazione31 Ottobre 2026
Tú sí que vales, anticipazioni prima puntata del 3 ottobre 2026 Canalis al debutto, il ritorno di Belén e gli ospiti della nuova edizione
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 31 ottobre

RAI1

21.30 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 Swat Exiles – Stagione 1 Episodio 1 – Una nuova famiglia

RAI3

21.30 Sapiens Un solo pianeta

RETE4

21.30 Le ali della liberta’

CANALE5

21.30 Tu si que vales

ITALIA1

21.33 L’Era Glaciale – In rotta di collisione

20

21.10 Into the sun

IRIS

21.14 Spy Game

CIELO

21.15 L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente

27

21.15 Il re dei re

34

21.15 La moglie in vacanza – l’amante in citta’

ITALIA2

21.00 Halloween

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione31 Ottobre 2026