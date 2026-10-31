È sempre mezzogiorno, ospiti dal 2 al 6 novembre: Marco Liorni e Milena Gabanelli da Antonella Clerici

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Nuova settimana in compagnia di È sempre mezzogiorno, il programma del mattino condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Dal 2 al 6 novembre il cooking show tornerà a unire cucina, intrattenimento e attualità, proponendo come sempre ricette, giochi e ospiti provenienti dal mondo della televisione e del giornalismo.

Ad arricchire le puntate saranno due volti molto conosciuti dal pubblico italiano. Lunedì arriverà Marco Liorni, mentre martedì sarà la volta della giornalista Milena Gabanelli. Accanto alle interviste non mancheranno i momenti dedicati alla gastronomia, con i cuochi della trasmissione pronti a proporre nuove idee per il pranzo e la cena. Ma chi saranno gli ospiti della settimana e quali novità attendono i telespettatori?

Marco Liorni e Milena Gabanelli tra gli ospiti della settimana

La nuova settimana di È sempre mezzogiorno vedrà protagonisti due ospiti particolarmente apprezzati dal pubblico.

Nella puntata di lunedì Antonella Clerici accoglierà Marco Liorni, uno dei conduttori più seguiti della televisione italiana. Il giorno successivo, invece, lo studio ospiterà Milena Gabanelli, giornalista e autrice da sempre impegnata nell’approfondimento e nell’informazione.

Le interviste offriranno l’occasione per parlare di attualità, televisione e percorsi professionali, mantenendo quella formula leggera e familiare che caratterizza il programma fin dal suo debutto.

Le novità della cucina e il ritorno della ricetta a specchio

Grande spazio avranno come sempre le preparazioni realizzate dai cuochi del programma.

Tra gli appuntamenti più attesi torna la ricetta a specchio di Daniele Persegani, una formula che permette agli spettatori di cucinare contemporaneamente da casa. Gli ingredienti verranno comunicati in anticipo e, durante la diretta, il cuoco guiderà passo dopo passo la preparazione del piatto.

In questo modo il pubblico potrà seguire la ricetta in tempo reale e replicarla nella propria cucina, trasformando la trasmissione in un’esperienza ancora più partecipata e coinvolgente.

Da Fulvio Marino a Carlotta Mantovan, il cast fisso del programma

Accanto ad Antonella Clerici troveranno spazio tutti i protagonisti storici della trasmissione.

Evelina Flachi continuerà a offrire consigli dedicati all’alimentazione e al benessere, mentre Angela Frenda collegherà cucina, libri e attualità. Come da tradizione, il venerdì tornerà anche lo spazio curato da Carlotta Mantovan, dedicato a curiosità e classifiche.

Non mancheranno inoltre Fulvio Marino con pane, pizze e focacce, Matteo Fiocco con i suggerimenti legati all’orto e alla stagionalità, Federico Quaranta con i suoi viaggi tra borghi e territori italiani e Andrea Amadei, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di vini e tradizioni gastronomiche.

A completare il quadro ci sarà ancora una volta Alfio Bottaro, pronto ad animare le puntate con momenti di leggerezza, giochi telefonici e sorprese per il pubblico da casa, confermando lo spirito conviviale che rende È sempre mezzogiorno uno degli appuntamenti più seguiti della fascia mattutina di Rai 1.