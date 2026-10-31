La Volta Buona, anticipazioni 2-6 novembre: Ballando con le Stelle, relazioni, benessere e storie di vita

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Nuova settimana ricca di ospiti, racconti e temi d’attualità per La Volta Buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre il talk accompagnerà il pubblico tra spettacolo, costume e società, alternando le testimonianze di persone comuni alle storie dei protagonisti del mondo della televisione e dell’intrattenimento.

Anche questa settimana il programma manterrà la formula che ne ha decretato il successo, con confronti sinceri, approfondimenti utili e argomenti vicini alla vita quotidiana. Dalle emozioni di Ballando con le Stelle ai temi legati alle relazioni affettive, fino agli approfondimenti su salute e benessere, il salotto di Caterina Balivo proporrà numerosi spunti di riflessione. Ma quali saranno gli argomenti principali delle nuove puntate?

Ballando con le Stelle apre la settimana di La Volta Buona

Come ormai da tradizione, la settimana si aprirà con uno spazio dedicato a Ballando con le Stelle, lo show di prima serata guidato da Milly Carlucci.

Nel salotto di Caterina Balivo arriveranno concorrenti, ballerini, giurati e protagonisti del programma per commentare le esibizioni del sabato sera, analizzare i verdetti e raccontare le emozioni vissute in pista.

Particolare attenzione verrà riservata ai nuovi equilibri della gara e alle dinamiche che stanno caratterizzando questa edizione del celebre talent di Rai 1.

Relazioni, tradimenti e rapporti familiari al centro del dibattito

Nel corso della settimana il programma affronterà anche temi legati alla sfera sentimentale e familiare.

Le testimonianze degli ospiti offriranno punti di vista differenti su argomenti come la fiducia all’interno della coppia, i tradimenti e le trasformazioni che possono interessare i rapporti familiari nel corso del tempo.

Attraverso il confronto tra storie diverse, La Volta Buona continuerà a raccontare esperienze reali e situazioni nelle quali molti telespettatori possono riconoscersi.

La Volta Buona: benessere, longevità e cura di sé

Ampio spazio verrà dedicato anche alla salute e al benessere.

Medici ed esperti interverranno per parlare di alimentazione, corretti stili di vita e prevenzione, aiutando il pubblico a distinguere le informazioni attendibili dai falsi miti che spesso circolano sul web e sui social.

Inoltre si discuterà di longevità, trattamenti estetici e chirurgia, con approfondimenti sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e sui limiti da considerare prima di intraprendere determinati percorsi.

Interviste, giochi e storie di vita nel salotto di Caterina Balivo

A completare il racconto della settimana ci saranno interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, collegamenti con gli inviati e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno direttamente il pubblico da casa.

Musica, giochi telefonici e racconti di vita contribuiranno ad arricchire ogni appuntamento, confermando La Volta Buona come uno dei contenitori più seguiti del pomeriggio televisivo.

Tra attualità, emozioni e storie personali, Caterina Balivo continuerà così ad accompagnare i telespettatori in un viaggio quotidiano fatto di confronto, leggerezza e approfondimento, mantenendo al centro le persone e le loro esperienze.