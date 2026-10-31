Chi sono Dmitriy e Svetlana, i genitori di Natasha Stefanenko: dalla città segreta russa al legame con la figlia

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Dietro il successo televisivo di Natasha Stefanenko c’è una storia familiare poco conosciuta ma particolarmente affascinante. La conduttrice e modella è cresciuta infatti insieme ai genitori Dmitriy e Svetlana in una località dell’allora Unione Sovietica legata alle attività strategiche del Paese. Nonostante il successivo trasferimento in Italia e una carriera che l’ha resa uno dei volti più amati della televisione, Natasha non ha mai interrotto il rapporto con le proprie radici. Al contrario, nel corso degli anni ha più volte raccontato l’importanza della famiglia e dei valori ricevuti durante l’infanzia.

Ma chi sono i genitori di Natasha Stefanenko e quale ruolo hanno avuto nella sua vita?

Chi sono Dmitriy e Svetlana

Dmitriy e Svetlana hanno accompagnato Natasha Stefanenko durante tutta la sua crescita, rappresentando un punto di riferimento fondamentale.

Il padre lavorava come ingegnere in una struttura collegata al settore nucleare e alle attività strategiche dell’Unione Sovietica. La madre, invece, svolgeva la professione di insegnante nella scuola dell’infanzia.

Fin da bambina Natasha ha respirato un ambiente familiare semplice ma molto unito. Proprio grazie all’educazione ricevuta ha sviluppato valori come il rispetto, il senso del dovere e l’attaccamento alla famiglia, elementi che ancora oggi caratterizzano la sua personalità.

L’infanzia di Natasha Stefanenko nella città segreta russa

La futura conduttrice è cresciuta in una delle cosiddette città segrete sovietiche, centri abitati che ospitavano personale impegnato in attività considerate sensibili durante la Guerra Fredda.

In quel contesto Natasha ha vissuto insieme ai genitori e alla nonna, condividendo una quotidianità molto diversa da quella che avrebbe conosciuto anni dopo in Italia. Nonostante gli spazi ridotti e le particolari condizioni della città, ricorda quel periodo come una fase felice della sua vita.

Successivamente la vittoria di un concorso di bellezza ha cambiato completamente il suo destino, portandola prima nel mondo della moda e poi alla televisione italiana. Tuttavia il successo non ha mai cancellato il legame con la famiglia d’origine.

Il dolore per la scomparsa del padre e il rapporto con la madre

Nel corso degli anni Natasha Stefanenko ha mantenuto un rapporto molto stretto con Dmitriy e Svetlana, anche dopo aver costruito una nuova vita in Italia insieme al marito Luca Sabbioni e alla figlia Sasha.

La scomparsa del padre ha rappresentato uno dei momenti più difficili della sua vita. Per lungo tempo l’uomo aveva affrontato problemi di salute che ne avevano limitato l’autonomia. Nonostante ciò, Natasha ha continuato a stargli vicino e a raggiungere la Russia ogni volta che ne aveva l’occasione.

Oggi la conduttrice conserva un forte legame con la madre Svetlana e continua a custodire il ricordo del padre attraverso le numerose testimonianze d’affetto condivise negli anni. Proprio il rapporto con i genitori resta uno degli aspetti più importanti della sua storia personale e familiare.