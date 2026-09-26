Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 26 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 26 settembre
RAI1
21.30 Bello di mamma. Enrico Brignano
RAI2
21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 15 – I tesori nascosti
RAI3
21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati
RETE4
21.30 La promessa – Stagione 4 Episodio 240
CANALE5
21.20 TIM Battiti Live 2000 Hits
ITALIA1
20.37 Calcio – UEFA Nations League – Inghilterra Vs Spagna
TV8
21.00 Serata di stelle
20
21.10 Senza nome e senza regole
CIELO
21.20 The Legend Of Zorro
27
21.14 Amore e vendetta Zorro – Stagione 1 Episodio 7
34
21.15 Cornetti alla crema
ITALIA2
21.05 Amityville III