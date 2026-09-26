Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 26 settembre

Redazione26 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 26 settembre

RAI1

21.30 Bello di mamma. Enrico Brignano

RAI2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 15 – I tesori nascosti

RAI3

21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati

RETE4

21.30 La promessa – Stagione 4 Episodio 240

CANALE5

21.20 TIM Battiti Live 2000 Hits

ITALIA1

20.37 Calcio – UEFA Nations League – Inghilterra Vs Spagna 

TV8

21.00  Serata di stelle

20

21.10 Senza nome e senza regole

CIELO

21.20 The Legend Of Zorro

27

21.14 Amore e vendetta Zorro – Stagione 1 Episodio 7

34

21.15 Cornetti alla crema

ITALIA2

21.05 Amityville III

Promo Maiorano
Redazione26 Settembre 2026