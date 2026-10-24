Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 24 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 24 ottobre
RAI1
21.30 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 The Rookie – Stagione 8 Episodio 7 – Baja
RAI3
21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati
RETE4
21.30 American Sniper
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.25 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva
TV8
20.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 2 – Chioggia
20
21.10 Sfida tra i ghiacci
CIELO
21.25 Dalla Cina con furore
27
21.15 Le streghe di Eastwick
34
21.15 L’insegnante al mare con tutta la classe
ITALIA2
21.10 Halloween III – Il signore della notte