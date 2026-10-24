Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 24 ottobre

Redazione24 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 24 ottobre

RAI1

21.30 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 The Rookie – Stagione 8 Episodio 7 – Baja

RAI3

21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati

RETE4

21.30 American Sniper

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.25 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva

TV8

20.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 2 – Chioggia

20

21.10 Sfida tra i ghiacci

CIELO

21.25 Dalla Cina con furore

27

21.15 Le streghe di Eastwick

34

21.15 L’insegnante al mare con tutta la classe 

ITALIA2

21.10 Halloween III – Il signore della notte

Redazione24 Ottobre 2026