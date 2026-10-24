Sport Manfredonia
Serie D, il programma della nona giornata
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Serie D, il programma della nona giornata
Nona giornata A 25/10/2026
Bisceglie – Brindisi
Ebolitana – Gravina
Francavilla – Real Forio
Ischia – Martina
Melfi – Palmese
Nardò – Fidelis Andria
Nocerina – Gladiator
Real Aversa – Turris
Virtus Francavilla – Manfredonia
Classifica
Martina 18
Turris 18
Virtus Francavilla 18
Bisceglie 15
Brindisi 15
Manfredonia 14
Gravina 13
Nocerina 13
Real Aversa 11
Palmese 10
Fidelis Andria 10
Gladiator 9
Ebolitana 8
Real Forio 7
Melfi 7
Ischia 5
Francavilla 5
Nardò 4
Decima giornata A 01/11/2026
Brindisi – Ebolitana
Fidelis Andria – Francavilla
Turris – Virtus Francavilla
Gladiatore – Nardò
Gravina – Nocerina
Manfredonia – Melfi
Martina – Bisceglie
Palmese – Ischia
Real Forio – Real Aversa