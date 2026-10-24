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Meteo, la prossima settimana riparte con l’alta pressione
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Meteo, la prossima settimana riparte con l’alta pressione
All’inizio della prossima settimana un campo di alta pressione si affermerà nuovamente sull’Europa sud occidentale e sul Mediterraneo occidentale proteggendo anche l’Italia, e in particolare le regioni centro settentrionali, dal passaggio di perturbazioni. L’anticiclone sarà accompagnato da aria mite a tutte le quote ed è pertanto probabile un marcato rialzo delle temperature già da lunedì 26.
Lo scrive Meteo.it