Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 7 ottobre

Redazione7 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 7 ottobre

RAI1

21.30 Tale e quale Show

RAI2

21.20 Patù, la passione delle idee

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 E’ sempre cartabianca

CANALE5

20.40 La ruota dei campioni… e delle stelle

ITALIA

21.28 Greenland

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 9 – Taranto

20

21.10 The King’s Man – Le origini

CIELO

21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 4 – Bootcamp 1

27

21.10 Non è mai troppo tardi

LA5

21.10 Due settimane per innamorarsi

34

21.00 Poliziotto superpiu’

ITALIA2

21.00 The Conjuring – Il caso Enfield

Redazione7 Ottobre 2026