Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 7 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 7 ottobre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Patù, la passione delle idee
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 E’ sempre cartabianca
CANALE5
20.40 La ruota dei campioni… e delle stelle
ITALIA
21.28 Greenland
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 9 – Taranto
20
21.10 The King’s Man – Le origini
CIELO
21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 4 – Bootcamp 1
27
21.10 Non è mai troppo tardi
LA5
21.10 Due settimane per innamorarsi
34
21.00 Poliziotto superpiu’
ITALIA2
21.00 The Conjuring – Il caso Enfield