Come richiedere accesso agli atti al Comune

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Un permesso edilizio vicino casa, una graduatoria, una delibera, una pratica urbanistica o un provvedimento che incide sulla propria attività: sono molti i casi in cui un cittadino può avere bisogno di consultare documenti della Pubblica amministrazione. Sapere come richiedere accesso agli atti evita richieste incomplete, attese inutili e risposte negative difficili da capire.

La prima regola è semplice: non esiste un solo tipo di accesso. Cambiano i documenti ottenibili, le motivazioni da indicare e l’ufficio a cui rivolgersi. Per una pratica che riguarda il Comune di Manfredonia, Foggia o qualsiasi altro ente della provincia, il punto di partenza è quasi sempre il sito istituzionale dell’amministrazione o l’Ufficio Protocollo.

Quando si può chiedere l’accesso agli atti

L’accesso documentale è disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Può richiederlo chi ha un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti domandati. Non basta, quindi, la curiosità generica su una vicenda amministrativa: occorre spiegare perché quegli atti servono a tutelare o far valere una propria posizione.

Un proprietario confinante può chiedere di vedere gli atti relativi a un intervento edilizio che ritiene lesivo dei suoi interessi. Un candidato escluso da una selezione può domandare verbali e valutazioni. Un commerciante può avere necessità di conoscere un provvedimento che riguarda l’occupazione di suolo pubblico o un’autorizzazione.

Diverso è il caso di chi vuole conoscere dati e documenti perché ritiene utile che siano pubblici. Qui entrano in gioco l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato, previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Il primo riguarda dati che l’ente aveva l’obbligo di pubblicare e non ha pubblicato. Il secondo consente di chiedere ulteriori documenti e informazioni, con limiti legati soprattutto alla privacy, alla sicurezza e agli interessi economici tutelati dalla legge.

Come richiedere accesso agli atti: i passaggi

Prima di inviare la domanda, bisogna identificare con precisione l’atto. Indicare soltanto “tutti i documenti sulla pratica” può rallentare l’istruttoria, soprattutto se il fascicolo è ampio o se contiene dati di altre persone. Se si conoscono numero di protocollo, data, oggetto, indirizzo dell’immobile o nominativo del procedimento, è utile inserirli.

La richiesta va normalmente presentata all’ente che possiede gli atti. Per una concessione edilizia comunale, ad esempio, il destinatario sarà il Comune, spesso attraverso lo Sportello unico per l’edilizia o l’Urbanistica. Per un atto della Provincia, della Regione, dell’Agenzia delle entrate o di un’azienda sanitaria, bisogna invece rivolgersi alla rispettiva amministrazione.

Nella domanda devono comparire i dati del richiedente, un recapito per ricevere la risposta, gli atti richiesti e la motivazione, quando si tratta di accesso documentale. Serve inoltre allegare un documento di identità, salvo le modalità digitali previste dall’ente con identità elettronica o firma digitale.

Molti Comuni mettono a disposizione un modulo già predisposto. Se non c’è, una richiesta scritta chiara è sufficiente. Può essere consegnata al Protocollo, inviata tramite Pec, trasmessa con i servizi online dell’ente o, dove ammesso, presentata all’ufficio competente. Conservare ricevuta e numero di protocollo è fondamentale: da quella data decorrono i termini.

Un modello essenziale può essere formulato così:

> Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], chiede di prendere visione e/o ottenere copia dei seguenti atti: [descrizione precisa]. La richiesta è presentata per il seguente interesse personale, concreto e attuale: [motivazione]. Si allega documento di identità.

Se l’obiettivo è soltanto consultare il fascicolo, va indicata la richiesta di visione. Se occorrono copie per un tecnico, un avvocato o un ricorso, conviene specificare se si desiderano copie semplici o copie conformi. Le seconde hanno un costo e possono richiedere marche da bollo, a seconda dell’uso.

Tempi di risposta e costi da conoscere

Per l’accesso documentale l’amministrazione, in via generale, deve decidere entro 30 giorni. Può autorizzare la visione, inviare le copie, negare la richiesta motivandola oppure differirla, cioè rinviarla, se la conoscenza immediata degli atti può ostacolare il procedimento in corso.

Quando nel fascicolo compaiono persone diverse dal richiedente, i cosiddetti controinteressati, l’ente può avvisarle. È una procedura frequente nelle pratiche edilizie, nei concorsi e in altri procedimenti con dati personali. I controinteressati hanno dieci giorni per presentare eventuale opposizione; questo passaggio può incidere sui tempi, ma non trasforma automaticamente l’atto in un documento segreto.

La consultazione in sede è spesso gratuita. Per le copie cartacee o digitali possono essere richiesti i costi di riproduzione, ricerca e visura stabiliti dal regolamento dell’ente. Prima di procedere, l’ufficio può comunicare l’importo da versare. È utile chiedere subito se siano disponibili file digitali: può essere la soluzione più rapida e meno costosa.

Anche l’accesso civico, semplice o generalizzato, ha di norma un termine di 30 giorni. Nell’accesso civico generalizzato, però, la tutela della riservatezza pesa molto: dati sanitari, informazioni personali non necessarie e elementi sensibili possono essere oscurati. In alcuni casi l’ente consegna quindi una copia parziale, con omissioni motivate.

Atti edilizi e urbanistici: il caso più frequente

Nelle questioni di quartiere l’accesso agli atti viene spesso richiesto per verificare lavori, cambi di destinazione d’uso, autorizzazioni paesaggistiche, condoni, Scia e permessi di costruire. È un diritto utile, ma va esercitato con attenzione: un vicino non ha automaticamente accesso a qualsiasi documento personale contenuto nella pratica.

L’interesse va spiegato in modo concreto. Scrivere che l’immobile è confinante, indicare l’indirizzo e chiarire quale possibile effetto dell’intervento si vuole verificare rende la domanda più solida. Se la documentazione serve a un geometra, architetto o legale, può essere utile delegarlo formalmente, allegando la delega e i documenti richiesti.

Per gli atti molto risalenti, l’archivio potrebbe essere cartaceo e custodito in una sede diversa. In questo caso l’appuntamento per la consultazione può richiedere qualche giorno in più. Sollecitare con educazione, citando il numero di protocollo, è più efficace che inviare nuove richieste identiche.

Se il Comune non risponde o dice no

Un diniego deve essere motivato. Non è sufficiente una risposta generica sulla privacy: l’amministrazione deve indicare quale interesse tutelato impedisce l’accesso e valutare se sia possibile consegnare almeno una versione parziale dell’atto, oscurando i dati non pertinenti.

Nel caso dell’accesso documentale, il silenzio trascorsi 30 giorni equivale generalmente a un rifiuto. Il cittadino può chiedere chiarimenti all’ufficio responsabile, valutare un riesame nelle sedi previste o rivolgersi al difensore civico competente, se previsto. Resta possibile il ricorso al giudice amministrativo, una strada da affrontare valutando tempi, costi e reale utilità della documentazione.

Per l’accesso civico generalizzato, il riesame può essere chiesto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente. È bene distinguere le procedure: inviare una richiesta di accesso civico quando serve tutelare un interesse personale su una pratica specifica può portare a una risposta poco adatta al caso.

Gli errori che fanno perdere tempo

Il più comune è chiedere documenti senza identificarli. Il secondo è non spiegare la propria posizione quando la richiesta è di accesso documentale. Il terzo è inviare tutto all’ufficio sbagliato, magari a un indirizzo email non abilitato alla protocollazione.

C’è poi un equivoco diffuso: accesso agli atti non significa ottenere qualunque informazione. La trasparenza va bilanciata con la riservatezza, con le indagini in corso, con il segreto professionale e con altri limiti previsti dalla legge. Proprio per questo una richiesta circoscritta, motivata e ben documentata ha maggiori possibilità di essere accolta rapidamente.

Quando una decisione amministrativa tocca una casa, un’attività o un diritto concreto, conoscere le carte non è un dettaglio burocratico. È il primo passo per capire i fatti, porre domande corrette agli uffici e partecipare con maggiore consapevolezza alla vita della propria comunità.