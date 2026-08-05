Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 agosto

Redazione5 Agosto 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 agosto

RAI1

21.30 Teo e Zodì – Un cammello per amico

RAI2

21.20 Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu

RAI3

21.15 Un giorno in pretura Rai – La doppia verità

RETE4

21.30 Sapore di mare

CANALE5

21.20 Oppenheimer

ITALIA1

21.28 Chicago P.D. – Stagione 13 Episodio 7 – Reazioni incontrollate

TV8

21.40 Cani sciolti

NOVE

21.30 Calcio – Amichevole – Chelsea Vs Juventus

20

21.10 Constantine

CIELO

21.20 Maneater

27

21.10 La storia infinita 2

34

21.00 Il capo dei capi 

ITALIA2

20.59 American Pie 2

Redazione5 Agosto 2026