Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 agosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 agosto
RAI1
21.30 Teo e Zodì – Un cammello per amico
RAI2
21.20 Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu
RAI3
21.15 Un giorno in pretura Rai – La doppia verità
RETE4
21.30 Sapore di mare
CANALE5
21.20 Oppenheimer
ITALIA1
21.28 Chicago P.D. – Stagione 13 Episodio 7 – Reazioni incontrollate
TV8
21.40 Cani sciolti
NOVE
21.30 Calcio – Amichevole – Chelsea Vs Juventus
20
21.10 Constantine
CIELO
21.20 Maneater
27
21.10 La storia infinita 2
34
21.00 Il capo dei capi
ITALIA2
20.59 American Pie 2