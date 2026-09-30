Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 30 settembre

Redazione30 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 30 settembre

RAI1

21.30 Tale e quale Show

RAI2

21.20 Doppia colpa

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 E’ sempre cartabianca

CANALE5

20.40 La ruota dei campioni… e delle stelle

ITALIA1

21.21 Shark 2 L’abisso

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 8 – Gran Sasso

20

21.10 Kingsman: Il cerchio d’oro

IRIS

21.14 L’uomo che sussurrava ai cavalli

CIELO

21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 3 – Audizioni. 3a parte

27

21.14 The Nice Guys

34

21.00 Renegade – Un osso troppo duro

ITALIA2

21.00 The Conjuring

Redazione30 Settembre 2026