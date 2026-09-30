Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 30 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 30 settembre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Doppia colpa
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 E’ sempre cartabianca
CANALE5
20.40 La ruota dei campioni… e delle stelle
ITALIA1
21.21 Shark 2 L’abisso
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 8 – Gran Sasso
20
21.10 Kingsman: Il cerchio d’oro
IRIS
21.14 L’uomo che sussurrava ai cavalli
CIELO
21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 3 – Audizioni. 3a parte
27
21.14 The Nice Guys
34
21.00 Renegade – Un osso troppo duro
ITALIA2
21.00 The Conjuring