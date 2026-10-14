Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 14 ottobre

Redazione14 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 14 ottobre

RAI1

21.30 Tale e quale Show

RAI2

21.20 Patù, la passione delle idee

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.34 E’ sempre cartabianca 

CANALE5

21.20 Il Volo – Tutti per uno

ITALIA1

21.26 Black Adam

TV8

21.00 UEFA Champions League – Manchester City Vs Paris Saint-Germain

NOVE

21.15 Che tempo che fa – Il tavolo

20

21.10 Colombiana

RAIMOVIE

21.15 Mona Lisa Smile

27

21.15 Io sono tu

34

21.00 Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre

ITALIA2

20.59 The Conjuring – Per ordine del diavolo

Redazione14 Ottobre 2026