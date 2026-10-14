Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 14 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 14 ottobre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Patù, la passione delle idee
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.34 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.20 Il Volo – Tutti per uno
ITALIA1
21.26 Black Adam
TV8
21.00 UEFA Champions League – Manchester City Vs Paris Saint-Germain
NOVE
21.15 Che tempo che fa – Il tavolo
20
21.10 Colombiana
RAIMOVIE
21.15 Mona Lisa Smile
27
21.15 Io sono tu
34
21.00 Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre
ITALIA2
20.59 The Conjuring – Per ordine del diavolo