Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 11 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 11 novembre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Patù, la passione delle idee
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.35 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.21 Viola come il mare – Stagione 3 Episodio 2
ITALIA1
21.25 La guerra di domani
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 11 – Reggio Calabria
NOVE
21.15 Che tempo che fa – Il tavolo
20
21.10 White Elephant Codice criminale
RAIMOVIE
21.10 Sotto assedio – White House Down
IRIS
21.15 Eyes wide shut
34
21.00 Simpatici e antipatici
ITALIA2
21.10 The nun: La vocazione del male