Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 11 novembre

Redazione11 Novembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 11 novembre

RAI1

21.30 Tale e quale Show

RAI2

21.20 Patù, la passione delle idee

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.35 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.21 Viola come il mare – Stagione 3 Episodio 2

ITALIA1

21.25 La guerra di domani

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 11 – Reggio Calabria

NOVE

21.15 Che tempo che fa – Il tavolo

20

21.10 White Elephant Codice criminale

RAIMOVIE

21.10 Sotto assedio – White House Down

IRIS

21.15 Eyes wide shut

34

21.00 Simpatici e antipatici

ITALIA2

21.10 The nun: La vocazione del male

Redazione11 Novembre 2026