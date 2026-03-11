Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 11 marzo
RAI1
21.30 Un amore a 5 Stelle
RAI2
21.20 Stasera tutto è possibile
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.33 Real Politil
CANALE5
21.21 Vanina – un vicequestore a Catania
ITALIA1
21.29 Cado dalle nubi
TV8
21.00 Psg-Chelsea
NOVE
21.30 Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin
20
21.09 Tenet
CIELO
21.20 Attrition
27
21.10 La tenera canaglia
34
21.00 Il commissario Lo Gatto