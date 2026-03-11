Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 11 marzo

Redazione11 Marzo 2026
RAI1

21.30 Un amore a 5 Stelle

RAI2

21.20 Stasera tutto è possibile

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.33 Real Politil

CANALE5

21.21 Vanina – un vicequestore a Catania

ITALIA1

21.29 Cado dalle nubi

TV8

21.00 Psg-Chelsea

NOVE

21.30 Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin

20

21.09 Tenet

CIELO

21.20 Attrition

27

21.10 La tenera canaglia

34

21.00 Il commissario Lo Gatto

