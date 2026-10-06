Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 6 ottobre

Redazione6 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 6 ottobre

RAI1

21.30 Tutto l’amore che resta – Stagione 1 Episodio 3

RAI2

21.20 Boss in incognito

RAI3

21.15 Filorosso 2026

RETE4

21.30 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Zelig 30 – Parte seconda

ITALIA1

21.28 Non-Stop

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 4 – Bootcamp 1 

NOVE

21.30 Vajont: una tragedia italiana

20

20.36 UEFA Nations League – Croazia Vs Spagna

CIELO

21.20 Devil’s Knot – Fino a prova contraria

27

21.10 La famiglia Addams 1991

LA5

21.20 Cinquanta sfumature di rosso

34

21.00 Johnny Stecchino

Redazione6 Ottobre 2026