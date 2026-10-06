Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 6 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 6 ottobre
RAI1
21.30 Tutto l’amore che resta – Stagione 1 Episodio 3
RAI2
21.20 Boss in incognito
RAI3
21.15 Filorosso 2026
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Zelig 30 – Parte seconda
ITALIA1
21.28 Non-Stop
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 4 – Bootcamp 1
NOVE
21.30 Vajont: una tragedia italiana
20
20.36 UEFA Nations League – Croazia Vs Spagna
CIELO
21.20 Devil’s Knot – Fino a prova contraria
27
21.10 La famiglia Addams 1991
LA5
21.20 Cinquanta sfumature di rosso
34
21.00 Johnny Stecchino