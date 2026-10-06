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Serie D, anticipato il turno di sosta
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Serie D, anticipato il turno di sosta
MODIFICA DATA SOSTA E SPOSTAMENTO CALENDARIO CAMPIONATO SERIE D
Il Dipartimento Interregionale
A seguito della ufficializzazione delle date di svolgimento della “Viareggio Cup
2027” (22 febbraio -8 marzo 2027) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D,
DISPONE
la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Serie D, per la corrente
stagione sportiva, così come di seguito specificato:
- il turno di riposo, previsto per il 7 marzo 2027, viene anticipato al 21 febbraio 2027;
- domenica 21/2/2027 riposo;
- domenica 28/2/2027 25° giornata;
- domenica 7/3/2027 26° giornata.
A partire dalle gare del 14.3.2027 il calendario rimane invariato.