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Santarpia a Studio100: “A Manfredonia mi diverto“

Santarpia, il match-winner della gara contro il Bisceglie parla a Studio100 del suo momento e di quello del Manfredonia: “Rispetto all’anno scorso sto meglio, a Martina sono stato spesso infortunato. A Manfredonia ci divertiamo ed i gol sono la conseguenza”.

Sul professionismo: “Mi piacerebbe tornarci, a Manfredonia sto bene, è ancora presto per pensare alla prossima stagione”.

Dove nasce la scelta di Manfredonia? “Nasce dalla società che ha mostrato subito di volermi fortemente, dal progetto che mi hanno presentato”

Santarpia si sente più ala o più attaccante: “Sono un esterno, un trequartista. Ma a Manfredonia quando ho fatto la punta mi sono trovato benissimo, grazie a Mister Ciaramella”.