Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 4 agosto
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 4 agosto
RAI1
21.30 Un matrimonio di troppo
RAI2
21.20 Nuoto – European Aquatics Parigi 2026
RAI3
21.15 Il coraggio di essere Franco
RETE4
21.30 Freedom oltre il confine – Le grandi domande
CANALE5
21.20 Volevo un figlio maschio
ITALIA1
21.29 Yoga Radio Estate
TV8
21.40 Quantum of Solace
20
21.10 Ready Player One.
CIELO
21.20 Outlander – Stagione 2 Episodio 7 – Faith
27
21.10 CHiPs
LA5
21.10 17 Again – Ritorno al liceo
34
21.00 Il cinico l’infame il violento