Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 4 agosto

Redazione4 Agosto 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 4 agosto

RAI1

21.30 Un matrimonio di troppo

RAI2

21.20 Nuoto – European Aquatics Parigi 2026

RAI3

21.15 Il coraggio di essere Franco

RETE4

21.30 Freedom oltre il confine – Le grandi domande

CANALE5

21.20 Volevo un figlio maschio

ITALIA1

21.29 Yoga Radio Estate

TV8

21.40 Quantum of Solace

20

21.10 Ready Player One.

CIELO

21.20 Outlander – Stagione 2 Episodio 7 – Faith

27

21.10 CHiPs

LA5

21.10 17 Again – Ritorno al liceo

34

21.00 Il cinico l’infame il violento

Redazione4 Agosto 2026