I Walking Night Tours della Notte Bianca di Manfredonia
I Walking Night Tours della Notte Bianca di Manfredonia
Vivere la città da un punto di vista diverso grazie ai due itinerari guidati Walking night Tours di “Manfredonia in Festa” con partenza da Infopoint in Piazzetta Mercato. Evento a cura della ASSOCIAZIONE PROLOCO MANFREDONIA
01 – LE ANTICHE MURA DEL CASTELLO – Un viaggio nella Manfredonia medievale, lungo il percorso delle antiche fortificazioni, tra castello, mura, monumenti e scorci che raccontano la nascita e l’evoluzione della città.
02 – L’ANTICO BORGO MARINARO – Un itinerario tra vicoli, mare e tradizioni, alla scoperta del quartiere più autentico della città, dove il racconto della comunità marinara incontra la storia, l’arte urbana e l’identità di Manfredonia.
Partecipazone gratuita – Prenotazione obbligatoria: 0884/939670 – 393/0207068