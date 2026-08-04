Monte Sant'Angelo

Monte Sant’Angelo, interventi sulla pubblica illuminazione

Redazione4 Agosto 2026
a black and white photo of a street light
Photo by Marvin Zettl on Unsplash
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MONTE SANT’ANGELO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 83 MILA EURO PER NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIPRISTINO

La Giunta comunale ha approvato un nuovo programma di interventi per rendere gli impianti di pubblica illuminazione più efficienti, sicuri e affidabili, stanziando complessivamente 83 mila euro.

I lavori interesseranno:

📍 via Ruggero Bonghi e zone limitrofe

📍 piazza Carlo d’Angiò

📍 via per Manfredonia, località Macchia

📍 via Nova Milanese

📍 via Napoli

📍 via Monticchio

📍 via Settimo Torinese

📍 ulteriori aree della zona C1

📍 Strada Provinciale n. 55

📍 via Sant’Antonio Abate

📍 via Beato Salla

📍 via Trapezio

📍 via Umberto I

📍 piazza San Benedetto

📍 Largo del Piano

📍 via Diomede

📍 passerella sulla Panoramica

📍 via Manzoni

📍 piazza Dante Alighieri

📍 via delle Mura

📍 via Marcisi

📍 via Zuppetta

📍 via dei Grimaldi

📍 Centro comunale di raccolta differenziata di Macchia

📍 via Abate Giovanni

📍 via Abate Gioele, civici 26 e 34.

Sono previste la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi sistemi LED, la manutenzione straordinaria degli impianti e il ripristino delle linee di alimentazione.

Gli interventi precedenti hanno coinvolto tutti gli Istituti scolastici, i quartieri Galluccio e Sant’Antonio Abate, zona Stamporlando, la Rotonda, parte della zona C (che oggi si va a completare) e Macchia (in via Madonna delle Grazie e via del Mare).

“Proseguiamo il lavoro di ammodernamento della pubblica illuminazione con interventi diffusi in tutto il territorio comunale. Un investimento che ci consentirà di ridurre consumi e costi di gestione, migliorando allo stesso tempo la sicurezza, l’affidabilità degli impianti e la qualità degli spazi pubblici” – il commento dell’Assessore ai Lavori pubblici, @giovanni.vergura.

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Redazione4 Agosto 2026