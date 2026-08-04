Monte Sant’Angelo, interventi sulla pubblica illuminazione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 83 MILA EURO PER NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIPRISTINO

La Giunta comunale ha approvato un nuovo programma di interventi per rendere gli impianti di pubblica illuminazione più efficienti, sicuri e affidabili, stanziando complessivamente 83 mila euro.

I lavori interesseranno:

via Ruggero Bonghi e zone limitrofe

piazza Carlo d’Angiò

via per Manfredonia, località Macchia

via Nova Milanese

via Napoli

via Monticchio

via Settimo Torinese

ulteriori aree della zona C1

Strada Provinciale n. 55

via Sant’Antonio Abate

via Beato Salla

via Trapezio

via Umberto I

piazza San Benedetto

Largo del Piano

via Diomede

passerella sulla Panoramica

via Manzoni

piazza Dante Alighieri

via delle Mura

via Marcisi

via Zuppetta

via dei Grimaldi

Centro comunale di raccolta differenziata di Macchia

via Abate Giovanni

via Abate Gioele, civici 26 e 34.

Sono previste la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi sistemi LED, la manutenzione straordinaria degli impianti e il ripristino delle linee di alimentazione.

Gli interventi precedenti hanno coinvolto tutti gli Istituti scolastici, i quartieri Galluccio e Sant’Antonio Abate, zona Stamporlando, la Rotonda, parte della zona C (che oggi si va a completare) e Macchia (in via Madonna delle Grazie e via del Mare).

“Proseguiamo il lavoro di ammodernamento della pubblica illuminazione con interventi diffusi in tutto il territorio comunale. Un investimento che ci consentirà di ridurre consumi e costi di gestione, migliorando allo stesso tempo la sicurezza, l’affidabilità degli impianti e la qualità degli spazi pubblici” – il commento dell’Assessore ai Lavori pubblici, @giovanni.vergura.