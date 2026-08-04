Monte Sant’Angelo, interventi sulla pubblica illuminazione
MONTE SANT’ANGELO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 83 MILA EURO PER NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIPRISTINO
La Giunta comunale ha approvato un nuovo programma di interventi per rendere gli impianti di pubblica illuminazione più efficienti, sicuri e affidabili, stanziando complessivamente 83 mila euro.
I lavori interesseranno:
via Ruggero Bonghi e zone limitrofe
piazza Carlo d’Angiò
via per Manfredonia, località Macchia
via Nova Milanese
via Napoli
via Monticchio
via Settimo Torinese
ulteriori aree della zona C1
Strada Provinciale n. 55
via Sant’Antonio Abate
via Beato Salla
via Trapezio
via Umberto I
piazza San Benedetto
Largo del Piano
via Diomede
passerella sulla Panoramica
via Manzoni
piazza Dante Alighieri
via delle Mura
via Marcisi
via Zuppetta
via dei Grimaldi
Centro comunale di raccolta differenziata di Macchia
via Abate Giovanni
via Abate Gioele, civici 26 e 34.
Sono previste la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi sistemi LED, la manutenzione straordinaria degli impianti e il ripristino delle linee di alimentazione.
Gli interventi precedenti hanno coinvolto tutti gli Istituti scolastici, i quartieri Galluccio e Sant’Antonio Abate, zona Stamporlando, la Rotonda, parte della zona C (che oggi si va a completare) e Macchia (in via Madonna delle Grazie e via del Mare).
“Proseguiamo il lavoro di ammodernamento della pubblica illuminazione con interventi diffusi in tutto il territorio comunale. Un investimento che ci consentirà di ridurre consumi e costi di gestione, migliorando allo stesso tempo la sicurezza, l’affidabilità degli impianti e la qualità degli spazi pubblici” – il commento dell’Assessore ai Lavori pubblici, @giovanni.vergura.