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Notte Bianca a Manfredonia: il programma dello street food

MANFREDONIA – Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20:00 torna la Notte Bianca di Manfredonia, uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’estate, inserito nel ricco calendario del Manfredonia Festival 2026 e promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico di Manfredonia. L’evento è gratuito e l’ingresso è libero.

14 Punti dedicati all’intrattenimento musicale tra band e Dj Set, Per una sera la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. 4 Postazioni dedicate all’animazione per i piu piccoli tra Baby Dance, Giochi e Truccabimbi, spettacoli con Bolle e Mascotte. Il centro si animerà con artisti di strada, spettacoli di fuoco, trampolieri pensato per grandi e piccoli. 13 locali del centro proporranno un percorso dedicato ai sapori del territorio con street food al prezzo simbolico di 5 euro.

Ed infine letture a cielo eaperto e la riscoperta del patrimonio storico e culturale della città grazie ai due Walking Tours organizzati dalla ProLoco Manfredonia, in programma con due partenze distinte alle 21:00 ed alle 22.15.

FOOD

01 – SOTTOSCALA Panino con mortadella, tarallo e nodini

02 – IN PIAZZETTA – La Regina della Piazzetta: rosetta con mortadella, peperoni saltati e cipolla caramellata

03 – MOODY – Scrocchiaburger con insalata valeriana pulled pork home made fior di latte e chips di patate alla paprika

04 – CIVICO5 – Summer Ice drink

05 – CALAMARANDO – Panino smollicato con polpette di calamaro, melanzane e bisque di crostacei

06 – CALICE ROSA – Pen e pemedore: pomodorino strofinato, nodini, olive nostrane, filo d’olio evo

07 – GAUDIUM – Polpettine di polpo con maionese di cicala

08 – CUCINA URBANA – Panino con braciola sfilacciata al ragù Sipontino

09 – BOTTEGA SIGNORINI – Mini Kaiser con capocollo di Martina Franca, burrata e pomodoro ramato

10 – LOCANDA DEL CENTRO Montanarine napoletane: pizze fritta, salsa di pomodoro, formaggio e una fogliolina di basilico

11 – TUCSON – Panino con porchetta

12 – GINGER FOOD – Gin&Fico Drink

13 – BICCHIERI & TAGLIERI e CANTINE BORGHESI – Gin Tonic – Aperol Spritz e Campari Spritz

14 – 71043 – Garganito Notturno – Degustazione GinG del Gargano e GinM al mirtillo

Prezzo unico per le pietanza è di 5 euro, non ci sono Ticket, il costo della singola pietanza va pagata dall’esercente. Il Piatto è da asporto e non da diritto al posto a sedere.