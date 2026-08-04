Notte Bianca a Manfredonia, il programma della musica live
Notte Bianca a Manfredonia, il programma della musica live
MANFREDONIA – Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20:00 torna la Notte Bianca di Manfredonia, uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’estate, inserito nel ricco calendario del Manfredonia Festival 2026 e promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico di Manfredonia. L’evento è gratuito e l’ingresso è libero.
14 Punti dedicati all’intrattenimento musicale tra band e Dj Set, Per una sera la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. 4 Postazioni dedicate all’animazione per i piu piccoli tra Baby Dance, Giochi e Truccabimbi, spettacoli con Bolle e Mascotte. Il centro si animerà con artisti di strada, spettacoli di fuoco, trampolieri pensato per grandi e piccoli. 13 locali del centro proporranno un percorso dedicato ai sapori del territorio con street food al prezzo simbolico di 5 euro.
Ed infine letture a cielo eaperto e la riscoperta del patrimonio storico e culturale della città grazie ai due Walking Tours organizzati dalla ProLoco Manfredonia, in programma con due partenze distinte alle 21:00 ed alle 22.15.
LIVE MUSIC
01 – LOCANDA DEL CENTRO – Lucio e Lucio live duo
02 – LEVEL UP LOUNGE & BAR Will Diamond and Gianni Laporta Keyboard
03 – GIOELLERIA COSENTINO – Michele Bottalico & FadeOut
04 – TIM STORE – Pianobar Antonio Lorussi
05 – PIAZZA DUOMO – Senza Resa cover band Vasco Rossi
06 – PIAZZA DEL POPOLO – Ottanta bit
07 – LARGO DIOMEDE – Wild Sound acoustic duo, Luigia Ilenia Ciociola voce, Giuseppe Sepalone chitarra
08 – DOMINUS – Gio e il Trio Italiano
09 – CAFE DES ARTIST – Sofia della Bella e Gianni Colonna duo
10 – VIA MADDALENA – I Ragazzi/e della UMPF Music School
11 – VINIL – DJ Set in Vinile con DJ Erny e Dino Mione
12 – VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE – Dj set
13 – CIVICO5 – Dj set
14 – PIZZERIA AL CASTELLO / TOMMASINO – Notti Magiche musica 70/80/90 fino ai giorni nostri
Non appartenenti al programma dell’organizzazione della Notte Bianca, ma che comunque si realizzeranno quella Notte a Manfredonia:
15 – ROTONDA – Una Rotonda sul Mare Live & Dance con Antimo DJ e Vincenzo Alfieri
16 – MIAMI – Alex Raffo + Toni Falcao DJ Set