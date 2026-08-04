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Notte Bianca a Manfredonia: il programma degli spettacoli itineranti e le animazioni

MANFREDONIA – Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20:00 torna la Notte Bianca di Manfredonia, uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’estate, inserito nel ricco calendario del Manfredonia Festival 2026 e promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico di Manfredonia. L’evento è gratuito e l’ingresso è libero.

14 Punti dedicati all’intrattenimento musicale tra band e Dj Set, Per una sera la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. 4 Postazioni dedicate all’animazione per i piu piccoli tra Baby Dance, Giochi e Truccabimbi, spettacoli con Bolle e Mascotte. Il centro si animerà con artisti di strada, spettacoli di fuoco, trampolieri pensato per grandi e piccoli. 13 locali del centro proporranno un percorso dedicato ai sapori del territorio con street food al prezzo simbolico di 5 euro.

Ed infine letture a cielo eaperto e la riscoperta del patrimonio storico e culturale della città grazie ai due Walking Tours organizzati dalla ProLoco Manfredonia, in programma con due partenze distinte alle 21:00 ed alle 22.15.

SPETTACOLO ITINERANTE

01 – STREET BAND – Esibizione musicale per le vie del centro storico della street band “Back on Street band”

02 – ARTISTI DI STRADA – Show artisti di strada e Trampolieri per le vie del centro storico

ANIMAZIONE

01 – PIAZZA DEL POPOLO – Officina del Sorriso: truccabimbi, zucchero filato, mascotte cartoon e bolle di sapone

02 – PIAZZA DUOMO Piccoli per Sempre: Piccoli per Sempre: Baby Dance con divertente spettacolo di intrattenimento

03 – LARGO DIOMEDE – Party con Gheghè : ParkSport mini giochi, laboratori ricreativi, giochi giganti e bolle di sapone – Spettacolo di fuoco a cura di Dely De Marzo

04 – MONDADORI STORE – Letture a voce alta con le insegnanti: Dora De Cristofaro e Antonella Palladino