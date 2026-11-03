Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 3 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 3 novembre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Un uomo sopra la legge
RAI3
21.15 Filorosso
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Zelig 30 – Parte seconda – Il meglio di
ITALIA1
21.23 L’uomo d’acciaio
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 8 – Live 2
NOVE
21.30 Un Natale da Cenerentola
20
21.10 Bastille Day – Il colpo del secolo
CIELO
21.30 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 3
27
21.15 Un poliziotto alle elementari
LA5
21.15 Sex and the City
34
21.00 Andiamo a quel paese