Sport Manfredonia
Manfredonia a quota 17 punti: che crescita rispetto agli ultimi tre campionati
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia a quota 17 punti: che crescita rispetto agli ultimi tre campionati
Il Manfredonia, dopo dieci giornate del girone H di Serie D si ritrova a quota 17 punti: un risultato che testimonia la crescita del progetto ed in linea con le dichiarazioni della società in estate.
Nel campionato 2023/24, il primo dopo la promozione dell’Eccellenza, i sipontini raggiunsero i 17 punti alla sedicesima giornata il 17 dicembre dopo il clamoroso 1-2 a Casarano.
Nel campionato 24/25, invece, addirittura alla 20a giornata dopo la vittoria per 3-2 in casa contro l’Angri. Era il 19 gennaio 2025.
Nell’ultimo campionato la soglia dei 17 punti, invece, fu raggiunta alla quindicesima giornata dopo l’1-1 casalingo contro il Nardò: era il 7 dicembre 2025.