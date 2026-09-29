Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 29 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 29 settembre
RAI1
21.30 Tutto l’amore che resta
RAI2
21.20 Boss in incognito
RAI3
21.15 Filorosso
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Achille Lauro – Comuni immortali San Siro
ITALIA1
21.18 Retribution
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 3 – Audizioni. 3a parte
20
20.37 UEFA Nations League – Spagna Vs Croazia
RAIMOVIE
21.10 Black Hawk Down
CIELO
21.20 Demolition: Amare e vivere
27
21.14 My Spy La città eterna
LA5
21.20 Cinquanta sfumature di nero
34
21.00 Johnny Stecchino