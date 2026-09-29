Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 29 settembre

Redazione29 Settembre 2026
Achille Lauro, il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026 in onda il 25 febbraio
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 29 settembre

RAI1

21.30 Tutto l’amore che resta

RAI2

21.20 Boss in incognito

RAI3

21.15 Filorosso

RETE4

21.30 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Achille Lauro – Comuni immortali San Siro 

ITALIA1

21.18 Retribution

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 3 – Audizioni. 3a parte

20

20.37 UEFA Nations League – Spagna Vs Croazia

RAIMOVIE

21.10 Black Hawk Down

CIELO

21.20 Demolition: Amare e vivere

27

21.14 My Spy La città eterna

LA5

21.20 Cinquanta sfumature di nero

34

21.00 Johnny Stecchino

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Redazione29 Settembre 2026