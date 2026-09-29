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La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia impegnata a Melfi: due giornate all’insegna dello sport

Un fine settimana diverso dal solito quella vissuto al Palazzetto dello Sport di Melfi, dove il basket è stato protagonista di una manifestazione capace di unire competizione, confronto e momenti di condivisione, dando all’appuntamento ulteriori significati.

In campo Normanna Basket Melfi, Vitulano Drugstore Basket Manfredonia, CUS Foggia e la rappresentativa degli Stati Uniti, per un torneo che ha regalato agonismo e spettacolo, ma che aveva anche una significativa componente sociale.

La manifestazione ruotava intorno al progetto americano “Hoops on Mission”, per la prima volta in Italia. Un’iniziativa nella quale la pallacanestro diventa uno strumento per trasmettere valori e messaggi di fede, sottolineando come lo sport sia mezzo di incontro e condivisione.

Per i colori dell’Angel, il doppio test ha rappresentato un passaggio utile per verificare sul campo lo stato di avanzamento del lavoro, facendo emergere diversi aspetti tecnici e tattici sui quali intervenire. Le due gare hanno evidenziato la necessità di migliorare continuità e qualità, oltre a rendere più efficaci alcuni meccanismi di squadra, in entrambe le metà campo. Il percorso di avvicinamento al campionato prosegue quindi con la consapevolezza che c’è ancora margine di crescita per arrivare al nastro di partenza nelle migliori condizioni possibili.