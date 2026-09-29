Meteo, settimana senza scossoni. Ma il caldo è al Centro-Nord
Meteo, settimana senza scossoni. Ma il caldo è al Centro-Nord
Non sono attesi forti scossoni sul fronte delle temperature nei prossimi giorni. Il quadro meteorologico continuerà infatti a essere caratterizzato da valori decisamente miti, se non addirittura caldi, per il periodo, con anomalie positive che in alcune zone del Paese potranno raggiungere anche i 5/6°C rispetto alla media climatologica.
Lo scrive IlMeteo.it
Le anomalie termiche più significative interesseranno soprattutto alcune aree del Centro Italia, con particolare riferimento al versante tirrenico ed il Settentrione.
Un possibile cambio di scenario potrebbe intravedersi intorno al 5/6 ottobre, quando alcuni scenari previsionali lasciano ipotizzare un’evoluzione verso condizioni atmosferiche differenti e potenzialmente più autunnali.