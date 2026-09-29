Festa Patronale Monte Sant’Angelo: il programma fino a giovedì 1 ottobre
Festa Patronale Monte Sant’Angelo: il programma fino a giovedì 1 ottobre
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 08 | SPARO DI MORTARETTI
ore 09-13 | Piazza Carlo d’Angiò
FESTA PROVINCIALE DELLA POLIZIA DI STATO
Stands divulgativi dell’attività istituzionale della Polizia di Stato (scientifica,
postale, stradale, ferroviaria), e uno stand Unicef; ore 10.30 cerimonia religiosa
alla presenza delle autorità, del presidente nazionale ANPS nonché i presidenti
sezioni Anps locali
ore 10 | Piazza Carlo D’Angiò
PIGOTTE IN FESTA – Spazio alla solidarietà. Un momento
dedicato alla solidarietà e all’impegno a favore dell’infanzia, a cura
del Comitato UNICEF Foggia
dalle ore 13 | Corso Vittorio Emanuele 186
HAPPY PATRONAL FEAST – Noemi Martich & Miko Dread
ore 16:30 | Basilica di San Michele Arcangelo
RITO DELLA SACRA SPADA DALLA STATUA DI SAN
MICHELE
ore 17 | Dal Santuario
PROCESSIONE DELLA SACRA SPADA DI SAN MICHELE
ARCANGELO per le vie della città
ore 19 | Zona Ospedale
SPETTACOLO PIROTECNICO
ore 21.30 | Piazza Duca d’Aosta
Esibizione della BANDA MUSICALE “Città di Monte
Sant’Angelo” diretta dal Maestro Matteo Quitadamo
ore 22:30 | Piazza de Galganis
DJ SET – Carl Jay
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
ore 17 | Villa comunale, livello superiore
GIOCHI SENZA CONFINI: Un pomeriggio di festa, giochi e
inclusione per grandi e piccoli. Con i ragazzi del Progetto di Vita
Indipendente e l’Associazione IFUn.
ore 17:30 | Strutture socio sanitarie
LA FESTA DEL CUORE: visita nelle strutture sociosanitarie della
città con il Centro Sociale
ore 18 | Monumento ai caduti
DIFESA PERSONALE: LA TECNICA IN SCENA: Dimostrazione
finale del corso di Difesa Personale a cura del Comitato UISP
Foggia-Manfredonia – Maestro Luigi Carulli
ore 20:45 | Zona Castello
“SPETTACOLO PIROTECNICO” a cura della ditta “Nuova
Pirodaunia”
ore 22 – Piazza Duca d’Aosta
Spettacolo comico “NON MI TROVO”PINUCCIO
ore 23 – Piazza Duca d’Aosta
BALLA ITALIA – evento musicale
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
ore 22 | Piazza Duca d’Aosta
GIUSY FERRERI live 2026