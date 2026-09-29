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Festa Patronale Monte Sant’Angelo: il programma fino a giovedì 1 ottobre

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

ore 08 | SPARO DI MORTARETTI

ore 09-13 | Piazza Carlo d’Angiò

FESTA PROVINCIALE DELLA POLIZIA DI STATO

Stands divulgativi dell’attività istituzionale della Polizia di Stato (scientifica,

postale, stradale, ferroviaria), e uno stand Unicef; ore 10.30 cerimonia religiosa

alla presenza delle autorità, del presidente nazionale ANPS nonché i presidenti

sezioni Anps locali

ore 10 | Piazza Carlo D’Angiò

PIGOTTE IN FESTA – Spazio alla solidarietà. Un momento

dedicato alla solidarietà e all’impegno a favore dell’infanzia, a cura

del Comitato UNICEF Foggia

dalle ore 13 | Corso Vittorio Emanuele 186

HAPPY PATRONAL FEAST – Noemi Martich & Miko Dread

ore 16:30 | Basilica di San Michele Arcangelo

RITO DELLA SACRA SPADA DALLA STATUA DI SAN

MICHELE

ore 17 | Dal Santuario

PROCESSIONE DELLA SACRA SPADA DI SAN MICHELE

ARCANGELO per le vie della città

ore 19 | Zona Ospedale

SPETTACOLO PIROTECNICO

ore 21.30 | Piazza Duca d’Aosta

Esibizione della BANDA MUSICALE “Città di Monte

Sant’Angelo” diretta dal Maestro Matteo Quitadamo

ore 22:30 | Piazza de Galganis

DJ SET – Carl Jay

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

ore 17 | Villa comunale, livello superiore

GIOCHI SENZA CONFINI: Un pomeriggio di festa, giochi e

inclusione per grandi e piccoli. Con i ragazzi del Progetto di Vita

Indipendente e l’Associazione IFUn.

ore 17:30 | Strutture socio sanitarie

LA FESTA DEL CUORE: visita nelle strutture sociosanitarie della

città con il Centro Sociale

ore 18 | Monumento ai caduti

DIFESA PERSONALE: LA TECNICA IN SCENA: Dimostrazione

finale del corso di Difesa Personale a cura del Comitato UISP

Foggia-Manfredonia – Maestro Luigi Carulli

ore 20:45 | Zona Castello

“SPETTACOLO PIROTECNICO” a cura della ditta “Nuova

Pirodaunia”

ore 22 – Piazza Duca d’Aosta

Spettacolo comico “NON MI TROVO”PINUCCIO

ore 23 – Piazza Duca d’Aosta

BALLA ITALIA – evento musicale



GIOVEDÌ 1 OTTOBRE

ore 22 | Piazza Duca d’Aosta

GIUSY FERRERI live 2026