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Manfredonia, Sainz-Maza a TeleSveva: “Questa squadra ha qualità importanti”

“Partita molto difficile, nel primo tempo abbiamo giocato bene. Ma nella ripresa abbiamo sofferto, credo sia normale in queste categorie. Il Real Forio è una grande squadra, nel suo campo farà molto bene” così il centrocampista del Manfredonia Miguel Angel Sainz-Maza a TeleSveva nel corso della trasmissione SuperMarioSport.

L’eurogol sull’Isola di Ischia sta facendo il giro del web: “Sul gol mi è andata bene, io provo spesso a calciare da lontano. L’importante è che la squadra vinca ha dichiarato il calciatore di Santona.

Sugli obiettivi stagionali: “Ragioniamo partita per partita, è molto lunga. Ma la squadra ha qualità importanti, il mister ci fa giocare bene. Giochiamo per vincere, ma sappiamo che non si può vincere sempre. Sono fiducioso”.

Sul Bisceglie: “Parliamo di una squadra importante come Nocerina, Andria e Real Forio. Sono tutte difficili, ci faremo trovare pronti”.