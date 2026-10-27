Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 27 ottobre

Redazione27 Ottobre 2026
Zelig 30
Zelig 30
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 27 ottobre

RAI1

21.45 Tutto l’amore che resta – Stagione 1 Episodio 8

RAI2

21.20 Un uomo sopra la legge

RAI3

21.15 Filorosso

RETE4

21.30 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Zelig 30 – Parte seconda

ITALIA1

21.20 Io sono nessuno

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 7 – Live 1

NOVE

21.30 La magia della natura – Asia

20

21.10 Viaggio al centro della Terra

CIELO

21.20 La regola del sospetto

27

21.15 Out of sight – Gli opposti si attraggono

LA5

21.20 Bridget Jones’s Baby

34

21.00 Un sacco bello

tenuta santa lucia
Redazione27 Ottobre 2026