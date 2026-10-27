Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 27 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 27 ottobre
RAI1
21.45 Tutto l’amore che resta – Stagione 1 Episodio 8
RAI2
21.20 Un uomo sopra la legge
RAI3
21.15 Filorosso
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Zelig 30 – Parte seconda
ITALIA1
21.20 Io sono nessuno
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 7 – Live 1
NOVE
21.30 La magia della natura – Asia
20
21.10 Viaggio al centro della Terra
CIELO
21.20 La regola del sospetto
27
21.15 Out of sight – Gli opposti si attraggono
LA5
21.20 Bridget Jones’s Baby
34
21.00 Un sacco bello