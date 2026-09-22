Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 22 settembre

Redazione22 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 22 settembre

RAI1

21.30 C’e’ ancora domani 

RAI2

21.20 Boss in incognito

RAI3

21.15 Filorosso 2026

RETE4

21.30 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Verità nascoste

ITALIA1

21.29 The Bricklayer

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 2 – Audizioni. 2a parte

20

21.10 The Flash

RAIMOVIE

21.20 I tre moschettieri

CIELO

21.20 Lawless

27

21.10 Dave – Presidente per un giorno

34

21.00 La scuola piu’ bella del mondo

ITALIA2

20.59 Hunger Games – La ragazza di fuoco

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione22 Settembre 2026