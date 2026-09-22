Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 22 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 22 settembre
RAI1
21.30 C’e’ ancora domani
RAI2
21.20 Boss in incognito
RAI3
21.15 Filorosso 2026
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Verità nascoste
ITALIA1
21.29 The Bricklayer
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 2 – Audizioni. 2a parte
20
21.10 The Flash
RAIMOVIE
21.20 I tre moschettieri
CIELO
21.20 Lawless
27
21.10 Dave – Presidente per un giorno
34
21.00 La scuola piu’ bella del mondo
ITALIA2
20.59 Hunger Games – La ragazza di fuoco