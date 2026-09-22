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Manfredonia, festa di San Francesco d’Assisi: il programma 2026
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Manfredonia, festa di San Francesco d’Assisi: il programma 2026
MANFREDONIA – CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE NOVENA E FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 25 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE 2026 Nell’VIII Centenario del Suo Beato transito
OGNI GIORNO:
- Ore 7:45: Lodi, Novena e S. Messa
- Ore 18:15: Corona Francescana, Novena e S. Messa
- 1° GIORNO – VENERDÌ 25 SETTEMBRE «Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare così a fare penitenza»
- 2° GIORNO – SABATO 26 SETTEMBRE «Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere lebbrosi» Liturgia animata dalla Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare
- 3° GIORNO – DOMENICA 27 SETTEMBRE «Il Signore stesso mi condusse tra loro» Liturgia animata dal Coro Haendel
- 4° GIORNO – LUNEDÌ 28 SETTEMBRE «E usando misericordia con essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza» Ore 18:00 Inaugurazione del Giardino S. Francesco in dolcezza Liturgia animata dalla Parrocchia SS. Trinità
- 5° GIORNO – MARTEDÌ 29 SETTEMBRE «Il Signore mi dette una grande fede nelle chiese» Liturgia animata dalla Parrocchia Maria Regina di Siponto
- 6° GIORNO – MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE «Il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti» Liturgia animata dalla Parrocchia Stella Maris
- 7° GIORNO – GIOVEDÌ 1 OTTOBRE «Il Signore mi dette dei frati» Liturgia animata dalla Parrocchia San Michele
- 8° GIORNO – VENERDÌ 2 OTTOBRE «E nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare» Liturgia animata dall’Associazione Figli Amati
- 9° GIORNO – SABATO 3 OTTOBRE «E dopo che il Signore mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare» Liturgia animata dalla Parrocchia dello Spirito Santo
- “ACCOLSE LA MORTE CANTANDO” FF 804 Ore 19:30: CELEBRAZIONE DEL TRANSITO DEL NOSTRO SERAFICO PADRE con la collaborazione del Coro Haendel diretto dal M° Rosangela Trigiani
DOMENICA 4 OTTOBRE – FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
- Ore 8:00 – 10:30 – 11:30: SANTE MESSE
- Ore 18:00: SOLENNE EUCARESTIA – Preghiera e accensione della lampada in onore del Patrono d’Italia da parte del Sindaco
- Ore 19:00: PROCESSIIONE IN ONORE DEL SANTO DI ASSISI ITINERARIO: Via Tribuna, Via Magazzini, sosta davanti all’Ospedale, Via Isonzo, Via Stella, Via Antiche Mura, Via G. Palatella, Corso Manfredi, sosta davanti al Palazzo comunale per il messaggio del Sindaco alla cittadinanza, Via S. Maria delle Grazie
- Ore 22:00: SPETTACOLO PIROTECNICO della “NUOVA PIROTECNICA” DI ROSSELLA DI BARI (MANFREDONIA)
BANDA MUSICALE “Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposto • LUMINARIE della Ditta Del Grosso di Volturino
Omaggio a San Francesco d’Assisi (Cortile del Convento S. Maria delle Grazie – ingresso Via Stella 33):
- DOMENICA 27 SETTEMBRE ore 19:30: INAUGURAZIONE DELLA “SAN LORENZO MUSIC ACADEMY” a seguire, Concerto della “NEW GENERATION WIND ORCHESTRA” diretta dal M° ANTONIO PIO LA MARCA
- GIOVEDÌ 1 OTTOBRE ore 20:00: Concerto del “Mediterraneo Jazz” della San Lorenzo Music Academy (In caso di pioggia, i concerti si svolgeranno in chiesa)