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Festival del Nerd di Manfredonia, arriva Adelmo Monachese, tra i fondatori di Lercio

Adelmo Monachese, pugliese, è tra i fondatori di Lercio.it, autore per Smemoranda e scrittore. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi libri e portato in giro per l’Italia i suoi spettacoli, con oltre 150 repliche.

Il suo ultimo libro, “L’estinzione delle edicole” (People, 2026), è un reportage narrativo che racconta il destino delle edicole e dei giornalai e le conseguenze della loro progressiva scomparsa sulla nostra società.

E sì, cura anche una pagina Instagram che non segue nessuno, dove pubblica esclusivamente foto di materassi dimessi.