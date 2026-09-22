Sport Manfredonia

Manfredonia, ufficializzati i gironi del settore giovanile

Redazione22 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ufficializzati i gironi del settore giovanile

Prende sempre più forma la nuova stagione del nostro settore giovanile!
Sono stati resi noti i gironi dei campionati per le formazioni Under 17, Under 15 e Under 14 del Manfredonia Calcio 1932.

🗓️ Nei prossimi giorni saranno svelati tutti i calendari completi con le date e gli impegni ufficiali delle tre categorie.

Non vediamo l’ora di scendere in campo!

Redazione22 Settembre 2026