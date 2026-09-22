Sport Manfredonia
Manfredonia, ufficializzati i gironi del settore giovanile
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Manfredonia, ufficializzati i gironi del settore giovanile
Prende sempre più forma la nuova stagione del nostro settore giovanile!
Sono stati resi noti i gironi dei campionati per le formazioni Under 17, Under 15 e Under 14 del Manfredonia Calcio 1932.
🗓️ Nei prossimi giorni saranno svelati tutti i calendari completi con le date e gli impegni ufficiali delle tre categorie.
Non vediamo l’ora di scendere in campo!