Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 20 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 20 ottobre
RAI1
21.30 Tutto l’amore che resta – Stagione 1 Episodio 7
RAI2
21.20 Una storia ancora semplice
RAI3
21.15 Filorosso
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Zelig 30 – Parte seconda
ITALIA1
21.29 Aftermath – In trappola
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 6 – Last Call
NOVE
21.30 Alive I sopravvissuti delle Ande
20
21.10 Oblivion
27
21.15 I gemelli
LA5
21.20 Che pasticcio Bridget Jones
34
21.00 Grand Hotel Excelsior