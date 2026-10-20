Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 20 ottobre

Redazione20 Ottobre 2026
Zelig 30
Zelig 30
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 20 ottobre

RAI1

21.30 Tutto l’amore che resta – Stagione 1 Episodio 7

RAI2

21.20 Una storia ancora semplice

RAI3

21.15 Filorosso

RETE4

21.30 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Zelig 30 – Parte seconda

ITALIA1

21.29 Aftermath – In trappola

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 6 – Last Call

NOVE

21.30 Alive I sopravvissuti delle Ande

20

21.10 Oblivion

27

21.15 I gemelli

LA5

21.20 Che pasticcio Bridget Jones

34

21.00 Grand Hotel Excelsior

Redazione20 Ottobre 2026