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Manfredonia, Santarpia a TeleSveva: “Ciaramella un ottimo mister”

“Ci voleva la vittoria contro l’Ischia dopo la sconfitta di Torre del Greco” ha detto Santarpia a TeleSveva.

5 gol con la maglia del Manfredonia già ad ottobre: “La mia testa è concentrata partita dopo partita, poi cercherò di trarre le somme alla fine, per me l’importante è il bene del Manfredonia”.

Il Manfredonia è la favola del girone? “La società ci ha chiesto di fare un campionato tranquillo, arrivando dal lato sinistro della classifica; abbiamo un ottimo mister, proveremo a farlo”.

Su Kapur: “Giocatore molto forte, ha un’ottima qualità con un fisico importante. Ciaramella ci lascia liberi in attacco”.

La partita contro la Virtus Francavilla: “Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, è sicuramente una delle favorite. Ma noi ce la giocheremo”.