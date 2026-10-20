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Foggia, torna la Sagra del Pancotto e Vino: raddoppiano le aziende locali per la VI edizione



Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, il cuore pulsante di Piazza Giordano e Via Lanza ospita il

grande evento della Pro Loco: 12 realtà esclusivamente foggiane con degustazioni di pancotto e

vino, musica dal vivo e area kids. Ingresso libero.



Foggia si prepara a riabbracciare il suo evento autunnale più atteso. Sabato 24 e domenica 25

ottobre 2026, dalle ore 18:00 alle 24:00, la splendida cornice di Piazza Umberto Giordano e Via

Lanza farà da teatro alla VI edizione della Sagra del Pancotto e Vino, l’appuntamento simbolo

dell’identità gastronomica dauna organizzato dalla Pro Loco di Foggia.



L’iniziativa si avvale del prestigioso patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Foggia, della

Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e del

fondamentale supporto della Protezione Civile Radio Club “G. Marconi” di Foggia.



Una manifestazione in piena espansione: 12 aziende rigorosamente foggiane

Un successo travolgente che misura la sua forza nel profondo legame con la città. Forte dello

straordinario riscontro di pubblico registrato nella scorsa edizione – che ha visto incoronare con

successo l’esperimento con 6 realtà del nostro territorio – quest’anno l’evento compie un salto

decisivo e raddoppia la squadra. Saranno ben 12 le aziende esclusivamente foggiane

protagoniste, ognuna pronta a far degustare ai visitatori non solo la propria interpretazione del

pancotto, ma anche i migliori vini. Un raddoppio interamente targato Foggia che trasforma la

sagra nel vero orgoglio della nostra produzione locale, valorizzando l’eccellenza, il lavoro e le

cantine della nostra città.



Un tuffo nel tempo tra gusto, grande musica e spazio per i più piccoli

Varcare l’asse di Via Lanza e Piazza Giordano significherà compiere un suggestivo viaggio indietro

nel tempo, tra i sapori autentici della cucina povera di una volta e la voglia di vivere il centro in

festa. Un’esperienza a tutto tondo pensata per coinvolgere l’intera cittadinanza e le famiglie

foggiane. I piatti della memoria incontreranno direttamente in degustazione le produzioni

vinicole delle realtà foggiane, il tutto accompagnato da due serate di spettacoli capaci di

accendere la piazza con due anime e due atmosfere differenti e tutte da scoprire. Per accogliere i

più piccoli e far vivere la festa in totale serenità a tutti i genitori, è stata inoltre allestita un’area

playground interamente attrezzata e animata. L’ingresso all’evento è completamente libero e

gratuito.