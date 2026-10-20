Foggia, torna la Sagra del Pancotto e Vino: raddoppiano le aziende locali per la VI edizione
Foggia, torna la Sagra del Pancotto e Vino: raddoppiano le aziende locali per la VI edizione
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, il cuore pulsante di Piazza Giordano e Via Lanza ospita il
grande evento della Pro Loco: 12 realtà esclusivamente foggiane con degustazioni di pancotto e
vino, musica dal vivo e area kids. Ingresso libero.
Foggia si prepara a riabbracciare il suo evento autunnale più atteso. Sabato 24 e domenica 25
ottobre 2026, dalle ore 18:00 alle 24:00, la splendida cornice di Piazza Umberto Giordano e Via
Lanza farà da teatro alla VI edizione della Sagra del Pancotto e Vino, l’appuntamento simbolo
dell’identità gastronomica dauna organizzato dalla Pro Loco di Foggia.
L’iniziativa si avvale del prestigioso patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Foggia, della
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e del
fondamentale supporto della Protezione Civile Radio Club “G. Marconi” di Foggia.
Una manifestazione in piena espansione: 12 aziende rigorosamente foggiane
Un successo travolgente che misura la sua forza nel profondo legame con la città. Forte dello
straordinario riscontro di pubblico registrato nella scorsa edizione – che ha visto incoronare con
successo l’esperimento con 6 realtà del nostro territorio – quest’anno l’evento compie un salto
decisivo e raddoppia la squadra. Saranno ben 12 le aziende esclusivamente foggiane
protagoniste, ognuna pronta a far degustare ai visitatori non solo la propria interpretazione del
pancotto, ma anche i migliori vini. Un raddoppio interamente targato Foggia che trasforma la
sagra nel vero orgoglio della nostra produzione locale, valorizzando l’eccellenza, il lavoro e le
cantine della nostra città.
Un tuffo nel tempo tra gusto, grande musica e spazio per i più piccoli
Varcare l’asse di Via Lanza e Piazza Giordano significherà compiere un suggestivo viaggio indietro
nel tempo, tra i sapori autentici della cucina povera di una volta e la voglia di vivere il centro in
festa. Un’esperienza a tutto tondo pensata per coinvolgere l’intera cittadinanza e le famiglie
foggiane. I piatti della memoria incontreranno direttamente in degustazione le produzioni
vinicole delle realtà foggiane, il tutto accompagnato da due serate di spettacoli capaci di
accendere la piazza con due anime e due atmosfere differenti e tutte da scoprire. Per accogliere i
più piccoli e far vivere la festa in totale serenità a tutti i genitori, è stata inoltre allestita un’area
playground interamente attrezzata e animata. L’ingresso all’evento è completamente libero e
gratuito.