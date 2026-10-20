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Meteo, prime indicazioni per il weekend di Ognissanti
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Meteo, prime indicazioni per il weekend di Ognissanti
Le elaborazioni del modello europeo ECMWF per il weekend di Ognissanti continuano a mostrare una tendenza favorevole al ritorno dell’alta pressione sull’Europa occidentale e sull’Italia.
Secondo Alessio Grosso di MeteoLive, l’anticiclone potrebbe tornare a garantire condizioni generalmente buone al nord, dove le giornate si presenterebbero in prevalenza asciutte e spesso soleggiate. Qualche elemento di incertezza permane invece sulle regioni del centro e del sud, che potrebbero risentire del passaggio di modesti disturbi in quota o di infiltrazioni umide orientali.